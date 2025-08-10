DOOGEE Tab A9 Tablet 10″ – 12GB RAM, 64GB Storage, 5G WiFi

Display da 10.1 Pollici : Grazie al vetro temperato 2.5D e alla calibrazione cromatica, ogni immagine e video prenderanno vita con definizione e colore sorprendente.

Fotocamera Dual: Con una fotocamera posteriore da 8MP e una frontale da 5MP, immortalare i tuoi momenti sarà facile e divertente. Perfetto per selfie e videochiamate in alta definizione, ogni scatto sarà un capolavoro.