Doogee S96 GT, il primo smartphone con videocamera per la visione notturna torna sul mercato

Il primo smartphone con telecamera per la visione notturna torna dopo due anni e dopo aver venduto più di un milione di esemplari in tutto il mondo, ed è un ritorno in grande stile. Pur mantenendo il design e il fascino del suo predecessore, il Doogee S96 GT sarà dotato di un’anima completamente nuova. Infatti il nuovo modello avrà in dotazione un chipset MediaTek Helio G95 che garantirà velocità, fluidità e affidabilità durante l’uso. Lo spazio di archiviazione, 128 GB nel modello Pro originale, passerà a 256 GB con possibile espansione a 1 TB grazie allo slot per schede SD. Il comparto fotografico rimane per lo più invariato, la configurazione della fotocamera da 48 MP + 20 MP + 8 MP sul retro è identica all’originale mentre Il modello più recente sfoggia un clicker selfie da 32 MP mentre la visione notturna potrà catturare qualsiasi oggetto entro un raggio di 15 metri. Il display da 6,22 pollici con protezione Corning Gorilla Glass, la batteria da 6320 mAh come anche le classificazioni IP68 e IP69K e la certificazione MIL-STD-810H, assicurano un utilizzo più che sicuro all’aperto ed in condizioni climatiche ed ambientali estreme. Doogee S96 GT eseguirà Android 12 pronto all’uso invece di Android 10 con cui viene fornito il modello Pro e avrà una speciale variante in oro giallo in edizione limitata. L’S96 GT dovrebbe essere lanciato su AliExpress e Doogeemall verso la metà di ottobre con sconti e coupon. Le persone interessate possono visitare il sito Web ufficiale del Doogee S96 GT per saperne di più.