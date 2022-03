Il colosso cinese dei telefoni resistenti ha reso ufficiale la data di lancio del nuovo smartphone della fortunata serie S, prevista per il 28 di marzo, rilasciando anche notizie su ulteriori caratteristiche che fino ad ora non erano state svelate. Le principali novità riguardano la configurazione a tripla fotocamera posta sul retro del telefono: infatti oltre alla fotocamera principale da 64MP e alla fotocamera grandangolare da 8MP, Doogee ha inserito una fotocamera per la visione notturna da 20MP. Questo ultimo dispositivo consente di catturare immagini e registrare video in ambienti bui o con bassa illuminazione grazie anche alle 2 luci a infrarossi laterali.

L’adozione del sistema operativo Android 12 offre una serie di vantaggi non solo sotto il profilo della sicurezza ma anche sulla fluidità delle operazioni grazie al MediaTek helio G96 che gestisce l’intrattenimento. Il processore octa-core è infatti progettato per i giochi e insieme a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria garantisce prestazioni stabili e senza ritardi. Il lancio globale di Doogee S98 è previsto per il 28 marzo. Tra il 28 marzo e il 1 aprile, sarà venduto a un prezzo scontato di 239 dollari su AliExpress. Dopodiché, tornerà al suo prezzo originale di 339 dollari. Tuttavia l’azienda cinese ha previsto un giveaway sulla pagina ufficiale dell’S98.