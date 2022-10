Doogee lancia il nuovo smartphone ultra resistente S96 GT

Doogee, compagnia specializzata in smartphone rugged che resistono nelle condizioni più estreme, ha annunciato l’arrivo della versione 2022 del suo S96 Pro, l’S96 GT. Il modello 2021 è stato un successo nel proprio settore, con oltre un milione di pezzi venduti. La nuova versione dello smartphone ricorda nel look il suo predecessore, ma con qualche novità: S96 GT ha un nuovo processore, il MediaTek Helio G95 octa-core, e una nuova fotocamera frontale da 32 megapixel. Anche la versione di Android montata è stata aggiornata alla 12. Sul retro, torna l’ottima fotocamera per la visione notturna da 20 megapixel, che ora può operare con un range di visione più ampio, fino a quindici metri. Il Doge S96 GT ha ancora 8GB di RAM ma ora offre 256GB di storage, il doppio rispetto alla versione precedente.

Inoltre, è stata realizzata anche una versione esclusiva per la prima volta in color oro. Tra le altre caratteristiche dello smartphone, l’ampia batteria da 6350mAh, ricarica veloce da 24W, display da 6,22 pollici, camera principale da 48 megapixel, protezione Gorilla Glass, tasto personalizzabile a piacere sul corpo del telefono, supporto alla navigazione satellitare, NFC e scanner per le impronte digitali sul lato. I livelli di protezione da liquidi e polvere sono da rugged, con racing IP68 e IP69K. Infine, lo smartphone è certificato MIL-STD-810H per la resistenza militare. Il Doge S96 GT è disponibile per l’acquisto dal 17 ottobre su AliExpress e DoogeeMall. Per cinque giorni sarà venduto a 219 dollari anziché 349. E per i primissimi acquirenti c’è la possibilità di averlo ad ancora meno, 199 euro.