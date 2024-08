Dono strepitoso rende migliore la sua giornata: foto bellissime

Un dono strepitoso ha reso migliore la sua giornata: le foto bellissime condivise su Facebook emozionano gli utenti del web.

Tre scatti fotografici, tre momenti, tre scene confluite in un unico racconto. Un orso seduto pigramente sul bordo della strada, lo stesso orso in piedi sulle zampe posteriori con la zampa anteriore sollevata e poi infine l’orso in piedi sulle zampe posteriori mentre osserva un automobilista dal finestrino di un furgoncino Fiat Ducato. Queste immagini, postate sui social network, hanno divertito e allo stesso tempo fatto riflettere migliaia di utenti del web. Disposte secondo un ordine preciso, le foto mostrerebbero la riconoscenza di un orso che, dopo aver ricevuto della frutta dal conducente di un veicolo, avrebbe “ringraziato” per il dono agitando la zampe come se stesse salutando.

Le foto dell’orso: la riconoscenza dell’animale dopo il dono del camionista testimoniata sul web

Le immagini sono state condivise su Facebook sul profilo personale di Domiziano (account @Domiziano), un influencer che diffonde, come spiegato da lui stesso, «riflessioni, messaggi positivi, dibattiti costruttivi» e si definisce un «Personaggio pubblico».

«La reazione di un orso al dono di una banana da parte di un camionista». Con questa breve frase sono state presentate su Facebook le foto dell’orso pubblicate. La chiosa «Abbiamo molto da imparare…» fa comprendere come lo scopo della condivisione dell’immagine sia stato quello di mettere in primo piano la riconoscenza di cui sono capaci gli animali. Dagli scatti fotografici sembrerebbe infatti che l’orso abbia “ringraziato” il conducente del veicolo che gli ha donato il cibo.

Molti utenti del web hanno messo in dubbio la veridicità della foto. Domiziano ha risposto alle accuse con un commento su Facebook in cui si legge: «Per chi dice che l’immagine è fake, non so su quali basi venga affermato, solo per screditare la natura pacifica di questi animali ed avallare l’atteggiamento estremo nei loro confronti, basta fare una ricerca su Google e ne trovate a centinaia di filmati così». L’influencer ricorda giustamente l’importanza di rispettare gli animali e di «non avvicinarsi troppo al loro territorio, tenendo un atteggiamento prudente».

Gli scatti fotografici sono quasi sicuramente veritieri. Forse solo la disposizione delle foto non rispetta l’ordine cronologico. L’orso si sarà sollevato sulle zampe posteriori e avrà alzato la zampa per afferrare la frutta, non per salutare l’automobilista. A prescindere da questo particolare, le immagini ricordano quanto gli animali assomiglino nei comportamenti agli esseri umani, tanto che spesso si tende a interpretare in modo sbagliato tali atteggiamenti finendo per umanizzarli.

Le immagini condivise su Facebook hanno comunque l’importanza di ricordare quanto incredibili siano gli animali e quanto meravigliosa possa essere la natura. Pensare di sottomettere altre specie viventi, maltrattarle o distruggere il loro habitat dimostra solo la barbarie e l’inciviltà di cui gli esseri umani sono capaci. (di Elisabetta Guglielmi)