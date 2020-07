“Sfida accettata!”. Anche le giuriste italiane di Adgi partecipano con i loro scatti in bianco e nero alla challenge tutta femminile di Women Supporting Women ( #womensupportingwomen #challengeaccepted ) “La vera sfida resta per noi quella di contribuire con positività all’affermazione dei diritti e della dignità delle donne in ogni ambito, attraverso l’attività associativa e con l’impegno quotidiano nella professione”, sottolineato l’avvocato Irma Conti, cavaliere della Repubblica per la lotta alla violenza sulle donne e presidente nazionale dell’Associazione Donne Giuriste Italia (Adgi).

Fonte