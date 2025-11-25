Donne palestinesi vittime di violenza e occupazione

Gli attacchi costanti a Gaza e l’occupazione illegale della Cisgiordania da parte di Israele hanno un impatto drammatico sulle donne palestinesi. Secondo un nuovo rapporto di Oxfam, pubblicato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la comunità internazionale e le Nazioni Unite non hanno fatto abbastanza per contrastare e prevenire questa emergenza.

A Gaza, le donne e i bambini rappresentano la maggior parte delle vittime del conflitto degli ultimi due anni, che ha causato la morte di quasi 70.000 palestinesi e oltre 170.000 feriti. I continui sfollamenti, la distruzione di ospedali e infrastrutture essenziali hanno avuto conseguenze drammatiche sulle donne, private di ogni assistenza per la maternità, esposte a continui traumi, fame e violenze di ogni sorta.

Le donne palestinesi detenute sono state vittime di abusi sistematici, sessuali e di genere, che potrebbero costituire crimini di guerra e contro l’umanità. In Cisgiordania, gli attacchi armati dei coloni, spesso sostenuti dalle forze israeliane, hanno portato a molestie sessuali, minacce di stupro e distruzione di case e scuole. Le donne e le ragazze palestinesi hanno così vissuto in uno stato di paura, che le ha costrette ad abbandonare gli studi, subire aborti spontanei o gravissimi danni psicologici.

Le organizzazioni della società civile guidate da donne palestinesi continuano a svolgere un ruolo chiave per garantire il diritto all’istruzione e la difesa dei diritti di genere nei Territori Occupati. Oxfam lancia un appello urgente perché la comunità internazionale si impegni da subito per garantire un ruolo centrale alle donne palestinesi nel processo di ricostruzione di Gaza e in Cisgiordania, agendo concretamente per porre fine all’occupazione illegale di Israele.