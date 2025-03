Donne operatE per tumore al seno, il 70% paga le cure e il 30% teme per il lavoro

In Italia, il 38% delle donne con tumore al seno affronta tossicità finanziaria, risultante da costi per cure e trattamenti. Il 32,1% ha diminuito le spese ricreative e il 10,3% quelle per beni essenziali, come il cibo. Il 20,7% ha intaccato risparmi per coprire spese sanitarie, con oltre il 70% delle pazienti che sostiene costi privati medi annui di 1.665,8 euro, soprattutto per farmaci e visite specialistiche. Questo problema è più accentuato nelle donne del Centro e Sud Italia, giovani e con diagnosi recente.

Inoltre, la qualità della vita è compromessa, con il 10,6% che vive isolamento, il 16,2% difficoltà relazionali, e timori sul giudizio sociale. Le preoccupazioni riguardo al futuro sono elevate: quasi il 30% teme disoccupazione e il 42,9% delle under 40 è influenzato nella decisione di avere figli. Il supporto principale proviene da amici, familiari e associazioni, mentre l’ambiente lavorativo offre poco aiuto, con il 49,7% che riceve scarse agevolazioni dal welfare aziendale. Inoltre, il 13,2% ha cambiato lavoro e il 40,5% ha ridotto le ore lavorative.

Il report, presentato da Andos e Crea Sanità su 585 pazienti, mira a evidenziare i bisogni inespresso e la necessità di azioni legislative per migliorare la qualità della vita. Il tumore al seno tocca vari aspetti, psicologici e sociali. Oltre il 70% paga spese private per la cura, con una spesa maggiore nel Sud Italia. Infine, malgrado il sistema sanitario universale, molte donne segnalano difficoltà economiche e discriminazioni. Questi risultati possono informare politiche di sostegno per le pazienti.