Donne Leader: La Chiave per Crescita e Uguaglianza in Italia

Il tema della leadership femminile e della sua importanza per lo sviluppo dell’Italia è stato al centro del W Leadership Summit 2025, organizzato da Class Editori in collaborazione con Human Hall dell’Università degli Studi di Milano. Il ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha aperto i lavori sottolineando che un maggior numero di donne in posizioni di comando è cruciale per il progresso del paese.

Calderone ha evidenziato il persistente ritardo nell’occupazione femminile, nonostante ci siano segnali positivi per quanto riguarda l’uguaglianza di genere. Ha ricordato che, grazie alla legge Golfo-Mosca del 2011, la rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione è aumentata dal 7% all’oggi. Creare opportunità per le donne è dunque visto come un atto fondamentale di giustizia sociale.

Durante il dibattito sono stati affrontati temi come il divario salariale di genere, l’inclusione nelle aziende, il mentoring e l’innovazione nel settore finanziario. Diversi relatori di prestigio hanno partecipato, tra cui Alessandra Gritti, amministratore delegato di Tamburi Investment Partners, e Anna Tavano, responsabile del settore bancario di HSBC Continental Europe. Anche nel settore della moda e delle STEM sono intervenuti nomi noti, come Alfonso Dolce e Gaela Bernini, mentre Assia Grazioli-Venier ha partecipato in collegamento da Los Angeles.

Maria Luisa Gota, responsabile asset management di Intesa Sanpaolo, ha evidenziato come le aziende con una governance più inclusiva performino meglio sul mercato. Ha inoltre espresso il proprio sostegno a politiche di equilibrio di genere nella composizione dei consigli di amministrazione delle società quotate in Italia.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.ilgiornale.it