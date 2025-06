Donne Invisibili: Come Combattere il Gender Gap nel Lavoro

Il tema delle lavoratrici invisibili è emerso con crescente rilevanza, evidenziando le difficoltà che molte donne affrontano nel mercato del lavoro. Queste lavoratrici, pur essendo attive, rimangono escluse a causa di contratti instabili, lavoro non dichiarato o problematiche legate alla maternità.

La mancanza di supporti adeguati, come asili nido, costringe numerose donne a rinunciare al lavoro dopo la nascita dei figli o a prendere impieghi part-time, spesso poco retribuiti, che non offrono l’indipendenza economica necessaria. Una significativa fetta di questa invisibilità riguarda il settore domestico, dove il problema è particolarmente accentuato. Questa situazione contribuisce a un evidente divario di genere, rendendo l’occupazione femminile una delle più basse in Europa e accentuando le disparità salariali.

Diversi fattori socio-economici influenzano la condizione lavorativa delle donne, dalla difficoltà di accesso a ruoli dirigenziali al divario retributivo tra i sessi. In Italia, il tasso di occupazione femminile continua a essere inferiore rispetto a quello maschile, con una prevalenza di lavoro part-time involontario e occupazione irregolare, specialmente nei contesti domestici. La maternità, unita alla carenza di servizi di sostegno per le famiglie, rappresenta un’ulteriore barriera all’ingresso e alla continuità nel mercato del lavoro.

Per risolvere queste difficoltà, è necessario implementare riforme strutturali, come incentivi alle imprese per aumentare l’occupazione femminile, migliorare la conciliazione tra vita lavorativa e familiare e adottare politiche più efficaci per diminuire il divario salariale di genere.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.blogsicilia.it