Donne Inverno Caldo Cappotto Spessa Solido Soprabito Giacca Cardigan Cappotto Autunno Inverno Capispalla

Cappotto spesso caldo invernale da donna cappotto solido cappotto cardigan cappotto

Noi

può garantire che lo stile complessivo visualizzato nella fotografia sia accurato, tuttavia potrebbero esserci differenze nel modo in cui lo stile appare durante l’usura. Questo dipende da altre variabili fisiche, ad es. dimensione personale del corpo, forma del corpo, proporzione degli arti, altezza, ecc.

Descrizione:

Design speciale del collo O

È realizzato con materiali di alta qualità, resistente per l’uso quotidiano.

Questo è un ottimo regalo per i tuoi amanti o per te stesso.

Stagione: inverno.

Genere: donna.

Stile: casual.

Materiale: poliestere.

Tipo di modello: tinta unita

Lunghezza manica: manica lunga

Contenuto della confezione: 1 camicia

Nota: dovuto

a possibili differenze fisiche tra i diversi monitor, la fotografia del prodotto è solo illustrativa e potrebbe non riflettere con precisione il colore reale dell’articolo ricevuto.

Taglia

Busto

Manica

Spalla

Lunghezza

S

112 cm

44 cm

62 cm

59 cm

M

116 cm

45 cm

63 cm

61 cm.

L

120 cm

46 cm

64 cm

63 cm

XL

124 cm

47 cm

65 cm

65 cm

XXL

128 cm

48 cm

66 cm

67 cm

XXXL

130 cm

49 cm

67 cm

69 cm

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 15 febbraio 2023Produttore ‏ : ‎ H.eternal(TM)ASIN ‏ : ‎ B09JCF95QZRiferimento produttore ‏ : ‎ De-45

63,18€