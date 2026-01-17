Le Donne in nero di Caserta hanno protestato contro la guerra in Palestina, in difesa dei diritti umani dei civili, in particolare delle donne, colpiti da bombe e uccisioni.
Molte persone chiedono perché si stia protestando proprio per la Palestina, ma secondo le attiviste radunate in piazza Dante, la Palestina non è solo una questione di guerra, ma un caso di aggressione di un popolo su un altro.
Donne in nero a Caserta contro la guerra in Palestina
