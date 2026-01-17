Donne in nero a Caserta contro la guerra in Palestina

Le Donne in nero di Caserta hanno protestato contro la guerra in Palestina, in difesa dei diritti umani dei civili, in particolare delle donne, colpiti da bombe e uccisioni.

Molte persone chiedono perché si stia protestando proprio per la Palestina, ma secondo le attiviste radunate in piazza Dante, la Palestina non è solo una questione di guerra, ma un caso di aggressione di un popolo su un altro.