“Prima c’era un tempo per il lavoro e un tempo per la famiglia. Questi due tempi si sono sommati e sono diventati un macigno sulle spalle delle donne”, dice Nicoletta Gava, psicologa e psicoterapeuta della famiglia e della coppia, docente della facoltà di Psicologia dell’Università di Torino, intervistata da Francesca Fialdini, conduttrice e autrice di “Da Noi… a ruota libera” (tutte le domeniche su Rai1). Con conseguenze sulle salute tra cui aumento di ansia, di stress, di insonnia. Come uscirne? “Ripartendo dalla resilienza familiare, che significa anche trovare nuovi equilibri e ridistruendo i carichi tra i componenti della famiglia”.

Donne in lockdown, le domande di Francesca Fialdini alla psicologa Nicoletta Gava