Donne in diplomazia Italia

La diplomazia italiana continua a essere un settore dove le donne trovano difficile raggiungere i vertici. Nonostante alcuni progressi e politiche per la parità di genere, l’Italia è uno dei paesi europei con la minore presenza femminile nei ruoli apicali del corpo diplomatico.

Nel 2024, solo il 15% delle ambasciate italiane era guidato da donne, una percentuale molto più bassa rispetto ad altri paesi europei come la Francia, la Germania e la Spagna, dove le donne rappresentano rispettivamente il 33%, il 30% e il 28% dei capi di ambasciata. La distanza tra l’Italia e la media europea è di 15 punti percentuali.

La diplomazia è storicamente un settore prestigioso e selettivo, ma anche uno dei più resistenti alla disparità di genere. In Italia, le donne non potevano accedere alla carriera diplomatica fino al 1960 e la prima ambasciatrice con pieno titolo è stata nominata solo nel 1985. Secondo i dati del progetto “Gender in Diplomacy” dell’Università di Göteborg, nel 2024 meno di un terzo dei diplomatici di alto rango in Europa erano donne.

In Italia, nel 2024, le ambasciatrici in servizio erano 19 su 134. Le sedi più strategiche continuano a essere affidate prevalentemente a uomini, anche se ci sono eccezioni significative come Mariangela Zappia negli Stati Uniti o Cecilia Piccioni in Russia. La presenza femminile nei ruoli di maggiore visibilità resta limitata.

Il problema della scarsa presenza femminile nella diplomazia italiana nasce molto prima dell’accesso ai vertici. Negli ultimi vent’anni, le donne che hanno superato il concorso diplomatico in Italia sono state circa il 31% del totale. Solo nel 2024 si è registrato un dato vicino alla parità, con il 45,8% di donne tra i vincitori. Tuttavia, questo miglioramento impiegherà anni prima di riflettersi nelle posizioni apicali.

Secondo diversi studi, la difficoltà di conciliare carriera diplomatica e vita familiare è una delle cause della persistente disuguaglianza. La disponibilità alla mobilità internazionale e la continuità del percorso professionale restano fattori determinanti per l’avanzamento e penalizzano ancora in misura maggiore le donne.

Il quadro normativo si è rafforzato negli ultimi anni, con il principio di parità di genere sancito dalla Costituzione e dal Codice delle pari opportunità. Il ministero degli Esteri ha adottato un Piano triennale di azioni positive che prevede misure su lavoro agile, genitorialità e valorizzazione delle carriere femminili. Tuttavia, resta un nodo culturale e strutturale che rischia di far resistere il soffitto di cristallo anche in uno dei settori chiave della rappresentanza dello Stato.