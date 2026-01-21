Donne imprenditrici nel Regno Unito

Lyndsay Mitcheson, fondatrice di Neo Walk, una società di bastoncini da passeggio, fa parte di un gruppo di imprenditori, ricercatori e sostenitori che stanno lavorando per superare le barriere per le imprese guidate da donne a York e nel North Yorkshire. A York, l’imprenditoria è ancora lontana dall’essere un campo di gioco equo, con oltre 23.000 donne in meno che lavorano in proprio rispetto agli uomini e gli uomini che sono quasi due volte più propensi a lavorare per proprio conto.

Le donne guidano organizzazioni che hanno raccolto solo 62.000 sterline di equity, rispetto ai 3,8 milioni raccolti dai loro omologhi maschili. Questi dati sono stati pubblicati in un nuovo rapporto che mette in luce le barriere persistenti che le donne imprenditrici devono affrontare a York e nel North Yorkshire. Tuttavia, un gruppo di ricercatori, imprenditori e sostenitori della regione, guidato dalla comunità di supporto aziendale Enterprise Works dell’Università di York, sta affrontando queste sfide sistemiche.

La ricerca condotta per informare il rapporto è stata tratta direttamente da imprenditrici locali, per garantire che riflettesse le loro esperienze. Lyndsay Mitcheson è una di loro. Dopo aver perso una gamba a causa di una grave infezione da MRSA, ha trovato frustranti i bastoncini da passeggio disponibili, che erano tutti “grigi o floreali”. Così, ha deciso di crearne uno suo, che è stato il primo passo per creare la sua azienda, Neo Walk, che oggi produce bastoncini personalizzabili in ogni colore immaginabile.

Tuttavia, il successo di Mitcheson non è stato immediato. Ci sono voluti quasi dieci anni perché la sua azienda crescesse e impiegasse il suo primo dipendente. Oltre al duro lavoro, ha dovuto affrontare la sindrome dell’impostore e la sfida di essere presa sul serio come donna e come disabile. Il rapporto sottolinea che le barriere che le donne imprenditrici devono affrontare includono la mancanza di accesso al mentoraggio, il carico mentale elevato che deriva dal gestire un’azienda e dalla vita quotidiana, e la difficoltà di accedere al finanziamento.

Tuttavia, se queste barriere fossero rimosse, ci potrebbero essere fino a 165.000 nuovi posti di lavoro e un valore aggiunto lordo (GVA) aggiuntivo di 2,6 miliardi di sterline nella regione. Inoltre, se le donne creassero e scalassero imprese allo stesso ritmo degli uomini, ci potrebbe essere un nuovo reddito di 250 miliardi di sterline nel Regno Unito. Il team di ricerca guidato dal professor Kiran Trehan pubblicherà un piano in 10 punti per delineare i passi successivi, e già i risultati della ricerca hanno portato a cambiamenti nella fornitura di supporto aziendale, concentrandosi su aree prioritarie come il mentoraggio, l’acquisizione di clienti e l’accesso al finanziamento.