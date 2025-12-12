4.9 C
Roma
venerdì – 12 Dicembre 2025
Salute

Donne e rinascita a Fasano

Da stranotizie
Donne e rinascita a Fasano

Il libro “Il coraggio di essere donna. Un viaggio tra psicologia e spiritualità” di Vitalba Zizzi, edito da Europa Edizioni, è stato presentato nel Santuario di Pozzo Faceto. L’evento ha visto la partecipazione dell’ostetrica Filomena Olive, del viceparroco don Martino Frallonardo e dell’architetta Ketrin Argento come moderatrice. Il libro esplora la capacità delle donne di “rinascere” dopo drammi personali e familiari, sottolineando l’importanza del coraggio nel superare le avversità e rimodulare la propria vita.

L’autrice, attraverso storie di donne, vuole trasmettere la speranza in un futuro personale migliore. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla comunità di recupero “Nuovi Orizzonti” e a “La Casa di Chiara”, che fornisce alloggio e assistenza gratuita a famiglie con gravidanze patologiche. Questo è il secondo libro di Vitalba Zizzi, dopo “Nella forza della fede. Il filo invisibile della preghiera”, il cui ricavato è stato devoluto alla comunità residenziale “Sacro Cuore” di Fasano e al reparto pediatrico-oncologico della “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo.

Il libro può essere acquistato su siti internet come Mondadori, Feltrinelli, Ibs, Libraccio e Amazon.

Articolo precedente
Gianluigi Lembo a Bari
Articolo successivo
FAAM Matese sfida Bari nel campionato italiano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.