Donne e rinascita a Fasano

Il libro “Il coraggio di essere donna. Un viaggio tra psicologia e spiritualità” di Vitalba Zizzi, edito da Europa Edizioni, è stato presentato nel Santuario di Pozzo Faceto. L’evento ha visto la partecipazione dell’ostetrica Filomena Olive, del viceparroco don Martino Frallonardo e dell’architetta Ketrin Argento come moderatrice. Il libro esplora la capacità delle donne di “rinascere” dopo drammi personali e familiari, sottolineando l’importanza del coraggio nel superare le avversità e rimodulare la propria vita.

L’autrice, attraverso storie di donne, vuole trasmettere la speranza in un futuro personale migliore. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla comunità di recupero “Nuovi Orizzonti” e a “La Casa di Chiara”, che fornisce alloggio e assistenza gratuita a famiglie con gravidanze patologiche. Questo è il secondo libro di Vitalba Zizzi, dopo “Nella forza della fede. Il filo invisibile della preghiera”, il cui ricavato è stato devoluto alla comunità residenziale “Sacro Cuore” di Fasano e al reparto pediatrico-oncologico della “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo.

Il libro può essere acquistato su siti internet come Mondadori, Feltrinelli, Ibs, Libraccio e Amazon.