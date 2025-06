Donne e Intelligenza Artificiale: Potenzialità e Paradossi

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha preso piede in vari settori, con il settore sanitario che ne rappresenta una delle aree di maggiore innovazione. Tuttavia, una recente indagine mette in luce un paradosso significativo riguardo al ruolo delle donne in questo contesto.

Secondo il report “AI e leadership femminile in sanità” di Boston Consulting Group e Leads, le donne costituiscono oltre il 76% della forza lavoro nel settore sanitario italiano, ma percepiscono l’intelligenza artificiale meno favorevolmente rispetto agli uomini. Mentre il 58% delle professioniste ha già integrato la GenAi nei propri team, solo il 50% la considera una risorsa per la crescita personale, e il 9% la indica come un fattore trainante per la sua adozione. Il report evidenzia anche un gap culturale: le donne sono più consapevoli dei rischi, come bias algoritmici e questioni di privacy, e il 16% di loro si sente scoraggiato dall’utilizzo dell’Ai per i potenziali rischi, a differenza degli uomini, che non segnalano tali timori. Questo contesto richiede una riflessione su come migliorare il supporto e la formazione per le donne nel settore. Gli esperti suggeriscono che il mentoring e programmi di formazione personalizzati potrebbero rappresentare un passo cruciale per superare la scarsa fiducia sistemica nelle tecnologie innovative.

