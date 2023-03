Donne e formazione nel digitale, nuova iniziativa di Huawei

In occasione del “Women in Tech Salon”, ospitato da Huawei a Barcellona nell’ambito del MWC2023, l’azienda ha annunciato il lancio della terza edizione della Summer School for Female Leadership in the Digital Age, che si terrà dal 25 al 30 giugno 2023 a Valencia. Dopo la seconda edizione del programma, svoltasi a Praga lo scorso luglio 2022, l’iniziativa della Huawei European Leadership Academy riunirà ancora una volta esperti, relatori e mentori di livello mondiale, per una settimana di formazione di alto livello, in grado di competere con quella dei migliori MBA universitari.

Tony Yong JIN, Vice Presidente di Huawei Europe e principale rappresentante dell’azienda presso le istituzioni europee, ha dichiarato: “La Summer School 2023 sarà un’altra straordinaria opportunità per tutte le future leader di conoscere a fondo le nuove tecnologie. Huawei rimane impegnata a sostenere i talenti europei e ad ampliare e consolidare le loro competenze digitali, anche con un focus sulla transizione verde. Non vedo l’ora di lavorare insieme ai nostri partner locali per offrire un’esperienza educativa sempre più efficace in vista della prossima presidenza spagnola dell’UE, prevista nella seconda metà del 2023″.