Donne e disuguaglianza in Italia: intervista a Mariangela Perito

Il divario di genere è una delle sfide più gravi e attuali della società. Nonostante i progressi, persistono significative disuguaglianze tra uomini e donne in vari ambiti, come il lavoro e la cultura. In Italia, queste problematiche influenzano aspetti quotidiani come la disparità salariale e la scarsa rappresentanza femminile nelle decisioni chiave. Per approfondire il tema, Interris.it ha intervistato la dott.ssa Mariangela Perito, responsabile del Coordinamento Donne Acli.

La Dottoressa Perito definisce il divario di genere come le differenze nelle opportunità e nei risultati tra uomini e donne in vari settori. Sottolinea che il fenomeno coinvolge tutte le aree della vita e che il gender pay gap è ancora molto presente. È necessario un nuovo linguaggio che promuova l’uguaglianza e affronti le dinamiche patriarcali che persistono.

La società civile deve giocare un ruolo attivo per combattere queste disuguaglianze. Il Coordinamento Donne Acli opera attraverso dibattiti e incontri per stimolare un cambiamento. Per esempio, il disegno di legge sul femminicidio è un passo positivo, ma manca in termini di prevenzione. È fondamentale investire nella formazione delle figure coinvolte, comprese le forze dell’ordine.

Il Coordinamento si concentra su aspetti come lavoro, relazioni e pace, cercando di rispondere ai bisogni reali delle persone attraverso iniziative come centri anti-violenza. La Dott.ssa Perito enfatizza l’importanza di affrontare le questioni di genere da un punto di vista intersezionale, coinvolgendo le nuove generazioni, che mostrano sensibilità verso tali temi.

Infine, Perito mette in evidenza la necessità di un’evoluzione culturale che incoraggi l’incontro nelle differenze, abbatta le barriere e promuova la libertà di espressione per tutti.