Donne e Destra: L’eredità di Mussolini a Giorgia Meloni

Un evento di grande richiamo si è svolto a Vaglia, nel Giardino Pubblico di Piazza Demidoff, dove Daniela Morozzi ha discusso con la giornalista e scrittrice Sara Lucaroni, autrice del libro “La destra e le donne. Da Mussolini a Giorgia Meloni”.

Dopo i saluti del sindaco di Vaglia, Silvia Catani, e dell’assessore Stefania Lombardo, la serata ha avuto inizio con una lettura di Anna Meacci, focalizzata sulla figura di Benito Mussolini e le contraddizioni del suo pensiero. Il libro di Lucaroni esplora il tema delle donne nella destra, citando Margherita Sarfatti, amante di Mussolini, che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua ascesa. Dopo la rottura con Sarfatti, Mussolini scelse Claretta Petacci come nuova favorita.

La Lucaroni utilizza dati storici per tracciare un percorso dalla figura di Mussolini alla politica di Berlusconi e Meloni, evidenziando le contraddizioni nei discorsi di quest’ultima. Il pubblico, completamente rapito, ha seguito con attenzione l’analisi della “Sorellanza” e le critiche verso una sinistra che rischia di stravolgere il concetto di femminismo.

La serata è stata caratterizzata da una riflessione sull’idea fascista che una donna debba essere madre per avere valore. Morozzi ha offerto una lettura incisiva e attuale dei temi trattati, evidenziando continuità tra passato e presente.

Infine, si ricordano due prossimi incontri della rassegna “Libri sotto le stelle”, il 29 agosto a Borgo San Lorenzo e il 30 agosto a Dicomano, entrambi con protagonista Daniela Morozzi.