Trovare l’uomo cosiddetto giusto è praticamente impossibile. E, no, non è una battuta dal reboot (in arrivo) di Sex and the City, ma lo dice la scienza. Diverse ricerche e statistiche dimostrano come per le donne sia ormai un’impresa ardua, oltre che costellata di delusioni e fallimenti, instaurare una relazione con un maschio alla loro altezza. Così, entro il 2030, uno studio voluto dalla banca d’affari Morgan Stanley stima addirittura che il numero delle americane single e lavoratrici tra i 25 e i 44 anni supererà per la prima volta quello delle sposate.

Le donne si sono evolute e tante fanno carriera, di conseguenza faticano assai a trovare qualcuno di pari livello economico e culturale con cui mettere su famiglia e riprodursi: secondo uno studio della Cambridge University, in media c’è un solo uomo ogni 32,8 femmine che combacia con le loro aspettative al passo dei (nuovi) tempi.

Le cause di questo squilibrio sociale sono variegate. Intanto, evviva, le ragazze sono le prime della classe (secondo il Dipartimento della Pubblica Istruzione degli Stati Uniti, oltre il 57% dei laureati del 2018 era di sesso femminile), gap che esiste dal 1981, quando c’è stato per la prima volta il sorpasso, e che da allora si è ampliato quasi ogni anno.

Si stima che entro il 2027 le donne rappresenteranno circa il 60% di tutti i laureati. Questo comporta (crisi Covid permettendo, visto che la pandemia sta decapitando l’occupazione femminile) che raggiungono più spesso traguardi professionali importanti e guadagnano di più. Anche se, purtroppo, vengono ancora pagate di meno rispetto ai corrispettivi ruoli maschili.

Ma non solo. Gli uomini stentano a essere anche fisicamente – letteralmente – all’altezza. Le caratteristiche fisiche giocano un ruolo importantissimo nella scelta di un compagno di vita anche per una sorta di programmazione naturale volta alla conservazione della specie. E le donne sono particolarmente selettive e si dichiarano (lo dice una ricerca condotta dall’università di Groningen, Olanda) molto soddisfatte quando il partner è parecchio più alto di loro e le supera di 21 cm, mentre i maschi si accontentano di sovrastarle di miseri otto. E solo il 4% di un campione di studentesse universitarie interpellate prenderebbe in considerazione di amare un uomo più basso.

Insomma, bias di genere ormai obsoleti impongono la scelta di un compagno “socialmente superiore”, con un lavoro stabile (il 78% delle donne afferma che è fondamentale nella scelta di un partner diceva il Pew Research Center in un report di qualche anno fa) e fisicamente più forte, per assicurare la sopravvivenza della famiglia e della figliolanza.

Ma visto che ormai le proporzioni sono saltate, il maschio diventerà obsoleto? Rischiamo l’estinzione? “Assolutamente no – ci rassicura la professoressa Anna Maria Nicolò, psicanalista e già presidente della Società Psicoanalitica Italiana (tra i suoi libri: Rotture evolutive, edizioni Cortina) – non sono sicurissima che nel 2030 cambierà lo stile relazionale in una società come quella italiana. Soprattutto, il Covid ci ha riportati indietro: da un lato l’aumento dei femminicidi, dall’altro il numero sempre maggiore di donne che perdono il lavoro”.

Insomma, la situazione è un po’ più complicata di così. “Certo, le donne stanno progredendo e andando avanti – aggiunge la professoressa – e hanno raggiunto una posizione sociale e lavorativa che impatta e modifica i pattern familiari tradizionali. Ma che la famiglia come struttura possa avere i giorni contati, è tutto da vedere. Anche perché ne esistono di tipi molto differenti. Ma se parliamo del legame in una coppia per svolgere la funzione genitoriale è un altro discorso ancora”.

Dedicarsi alla prole è qualcosa che il genere umano non potrà mai delegare: il cucciolo dell’uomo è quello che ha il più lungo periodo di cure necessarie per diventare indipendente e autonomo. Quindi non c’è solo il processo per generarlo, e utero in affitto e altre tecniche possono aver rimesso in discussione i ruoli, il cucciolo avrà sempre bisogno di persone intorno. “Che non sono sostituibili da situazioni meccaniche o di gruppo. Lo ha dimostrato più di 50 anni fa un esperimento del Tavistock Institute di Londra – dice Nicolò – lasciarono dei piccoli di scimmia con dei pupazzi meccanici dotati di biberon con il latte. Nello stesso spazio c’erano anche delle scimmie di peluche o vere, che però non avevano latte. Gli scimmiottini preferivano stare con l’essere vivente o di stoffa, piuttosto che nutrirsi dalla struttura meccanica. Insomma, la famiglia come struttura sociale è ineludibile, ma certo la configurazione cambierà. Già oggi sta avvenendo, con gli uomini che prendono parte più attivamente ai processi di caregiving. Tuttavia non credo che queste mutazioni saranno così rapide”.

Questo squilibrio che si è formato tra i sessi non ha conseguenze solo per le donne e per la famiglia tradizionale, ma anche e soprattutto per gli uomini. “Quello che osserviamo oggi è un problema d’identità del maschio – sottolinea Anna Maria Nicolò – che si manifesta con la diffusione maggiore di vere patologie tra gli uomini, un esempio su tutti: l’impotenza. Perfino femminicidio e crescente aggressività possono essere lette come una risposta di un uomo incapace di evolvere di fronte al cambiamento dell’altro”. Stiamo passando da una famiglia patriarcale a quella fraterna, da legami più verticali a quelli più orizzontali, che evocano il rapporto fraterno. Un percorso strettamente legato alla scissione tra sesso e genere. Sul piano culturale è uno tsunami: gli uomini devono cedere potere, accettare relazioni più paritarie. “E non è semplice – conclude Nicolò – il vero cambiamento culturale avverrà quando alle dinamiche di potere tipiche del patriarcato si sostituiranno quelle basate sul prendersi cura dell’altro”.