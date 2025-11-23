Donne al Parlamento contro la violenza

Provaglio d’Iseo celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con la rappresentazione teatrale “Le donne al Parlamento” di Aristofane, in scena al Cinema Teatro Pax. Lo spettacolo, diretto da Michele Marinini, è il risultato del progetto congiunto “Oltre La Panchina Rossa” all’interno della Rete Rosa del territorio di Bergamo Est.

Quindici donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni, tutte non professioniste e di estrazione geografica e culturale diversa, saranno protagoniste in scena. Il testo di Aristofane diventa uno strumento potente e attuale per interrogarsi sul ruolo della donna nella società e sui meccanismi di potere che alimentano discriminazioni e violenza di genere. La commedia classica si concentra sul tema della partecipazione politica delle donne e si prefigge di valorizzare il linguaggio del teatro come strumento culturale e civile.

L’evento fa parte del calendario di iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con Proloco Provaglio d’Iseo e le associazioni locali per il 25 novembre, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere un cambiamento culturale fondato sul rispetto e sulla tutela dei diritti fondamentali delle donne. La serata sarà anche partecipata da Rete di Daphne ONLUS, che fornisce supporto alle donne vittime di violenza. L’ingresso è libero e gratuito.