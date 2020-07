Quanto si sentono rappresentate le donne e ragazze italiane nei media e sui social network? E quanto le immagini alterate che questi propongono possono compromettere la visione che le donne hanno di loro stesse ed il proprio corpo? Dove, da anni impegnata a diffondere modelli reali e non alterati di donne e ragazze, ha realizzato una ricerca in collaborazione con Edelman Intelligence raccontando il fenomeno della digital distortion in Italia, con il contributo scientifico di Stefania Andreoli, nota psicologa e psicoterapeuta ed inoltre membro della Commissione Iap (Istituto per l’Autodisciplina Pubblicitaria) dove si occupa di immagine della donna in pubblicità e tutela dei minori.

