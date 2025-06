Donnarumma: ‘La nostra vittoria è solo l’inizio!’

Il Paris Saint-Germain ha recentemente trionfato nel Mondiale per Club, battendo l’Inter in finale. Il portiere Gianluigi Donnarumma ha condiviso le sue impressioni sul match e sul futuro della sua carriera.

Donnarumma ha sottolineato la preparazione accurata del PSG, evidenziando la superiorità della squadra nella finale. Anche se ha espresso dispiacere per i compagni dell’Inter, ha rimarcato che il focus del PSG era vincere la Champions League, un traguardo agognato da tempo. Il portiere ha inoltre parlato del suo futuro, chiarendo che il suo intento è rimanere al PSG e che le trattative tra il suo procuratore e la dirigenza sono in corso. Donnarumma si mostra fiducioso nel trovare un accordo per continuare la sua avventura parigina, con la speranza di aprire un nuovo ciclo di successi per il club.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.fcinter1908.it