Donnarumma in uscita dal PSG: futuro incerto tra Premier e Inter

Il mercato dei trasferimenti nel calcio entra nel vivo, con movimenti che possono cambiare le sorti di diverse squadre e giocatori. Una delle situazioni più calde riguarda il portiere italiano Gianluigi Donnarumma, attualmente al Paris Saint-Germain.

Il PSG ha ufficializzato l’acquisto di Lucas Chevalier, portiere del Lille, per una cifra di 55 milioni di euro. Questa decisione segna un cambio significativo nella rosa parigina, con Chevalier chiamato a diventare il nuovo titolare, sotto la guida del tecnico Luis Enrique. La strategia del club è ora chiara: non avvalersi di un’alternanza tra portieri, ma puntare su un calciatore che si adatti maggiormente al proprio stile di gioco.

Donnarumma, sotto contratto fino al 2026, si trova in una posizione incerta dopo mesi di trattative senza esito per il rinnovo. Le possibili destinazioni per il portiere della Nazionale italiana si stanno moltiplicando. Tra le opzioni disponibili, si fa il nome di club di Premier League come Chelsea, Manchester United e Manchester City, ma non è esclusa nemmeno un’eventuale trattativa con l’Inter o un prestito che potrebbe garantire al giovane estremo difensore maggiori opportunità di gioco. Con l’avvicinarsi della prossima stagione e l’importanza dei Mondiali, la necessità di trovare una soluzione è diventata impellente per Donnarumma.