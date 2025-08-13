Donnarumma e il PSG: crisi o strategia di mercato?

Nel mondo dello sport, le dinamiche contrattuali possono spesso sorprendere. Recentemente, la situazione di Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain, ha destato grande interesse e preoccupazione tra i tifosi e gli esperti del settore.

La decisione del PSG di non convocare Donnarumma per la finale di Supercoppa Europea contro il Tottenham ha sollevato interrogativi sui rapporti interni al club. Il portiere, richiestissimo dopo una brillante stagione e con un contratto in scadenza il prossimo giugno, si trova ora al centro di una controversia contrattuale. Nonostante il suo guadagno attuale di 12 milioni di euro annui, il club parigino ha offerto un rinnovo notevolmente inferiore, 8 milioni, suscitando sospetti su una possibile intenzione di separazione.

In aggiunta, la scelta di ingaggiare il nuovo portiere Chevalier ha alimentato ulteriormente le speculazioni. La mossa potrebbe essere vista come un segnale che il PSG intende pianificare senza Donnarumma, lasciando sul campo domande sul futuro del portiere.

Con la scadenza del contratto che si avvicina, il PSG potrebbe essere disposto a cederlo per una cifra inferiore ai 30 milioni – un affare non indifferente, ma che resta da concretizzare. Tuttavia, le opportunità per i club italiani sono piuttosto limitate; molti di essi risultano già coperti in quella posizione e non in grado di sostenere il suo ingaggio.

A livello internazionale, club come il Manchester City e il Bayern Monaco si sono già mostrati interessati. Pep Guardiola in particolare appare pronto a investire nel portiere italiano, lasciando aperte possibilità intriganti. La situazione di Donnarumma, vista l’importanza del suo ruolo e le sue capacità, rimarrà un tema di discussione calda nel mercato calcistico nei prossimi mesi.