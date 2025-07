Donnarumma: Addio al PSG dopo la storica Champions League?

Il calciomercato estivo sta generando molteplici movimenti nei club europei, e il Paris Saint-Germain è nuovamente al centro delle attenzione. Dopo la storica vittoria nella Champions League lo scorso 31 maggio, il club parigino preannuncia possibili cambiamenti significativi nella sua rosa.

Infatti, la situazione di Gigio Donnarumma sembra essere a un punto di svolta. Mentre la squadra festeggiava il trionfo, l’idea di una separazione tra il portiere italiano e il PSG appariva improbabile. Tuttavia, a meno di due mesi dall’evento, questa possibilità si fa sempre più concreta. I dirigenti del PSG sembrano aver deciso di investire 40 milioni di euro per acquisire Lucas Chevalier, 23enne portiere del Lille e vice di Mike Maignan nella Nazionale Francese.

Con questa mossa, Chevalier è destinato a diventare il nuovo estremo difensore titolare del Paris Saint-Germain sotto la guida di Luis Enrique. Questo cambiamento potrebbe creare una nuova era per il club, lasciando Donnarumma in una posizione incerta riguardo al proprio futuro. L’operazione evidenzia la volontà del PSG di rinnovare il proprio organico, puntando su giovani promettenti per consolidare la propria ambizione di eccellenza europea. La prossima stagione di calcio potrebbe quindi delineare nettamente le future dinamiche all’interno della rosa parigina.