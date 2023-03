Donnamaria smette di seguire Micol ed esplode la polemica, lui risponde

Edoardo Donnamaria ha fatto le pulizie di primavera su Instagram e dopo aver tolto il segui a Clizia Incorvaia, oggi lo ha tolto anche a Micol Incorvaia. Ma se con Clizia i rapporti erano un po’ tesi, con Micol no. Di lei, al Grande Fratello Vip, aveva detto: “È la persona che più mi è stata vicino nella mia vita“.

Lo screen dell’unfollow ha fatto ovviamente il giro del web e su Twitter il nome “EdoBau” è schizzato trend topic. Come già sapete, infatti, questo è il nomignolo usato online da chi crede che Edoardo Donnamaria sia il “cagnolino” di Antonella Fiordelisi.

Donnamaria, il nomignolo “EdoBau” schizza in tendenza su Twitter

#incorvassi #gfvip

ricapitolando edobau ha:

– smesso di seguire Micol per compiacere la sua fidanzata.

– non risposto alla Murgia con cui era diventato amico in casa.

– messo il segui a 💎 e non a Onestini che lo consolava fino a tarda mattinata. Meglio perderlo che trovarlo — 🎄❄️✨eternal✨❄️🎄 (@99Ginca) March 24, 2023

Torno e scopro che edobau è tornato e ha unfollowato Micol sotto minaccia della dottoressa di levargli i croccantini per una settimana

Bentornato #donnalisi #incorvassi pic.twitter.com/OuWUzCixKb — Jess🐍🐍 (@macheansiaaaa) March 24, 2023

Come mai Edoardo Donnamaria abbia smesso di seguire Micol Incorvaia ovviamente non lo sappiamo, l’unica certezza è che Antonella Fiordelisi, lo scorso novembre, lo aveva messo con le spalle al muro: “Fuori da qua tu con le tue ex non ci parli e se lo fai con me hai chiuso“.

Donnamaria – dopo aver visto EdoBau trend topic su Twitter – ha risposto e lo ha fatto cinguettando il verso del cane con tanto di video in cui fa il gesto dell’ombrello.

L’amicizia fra l’ex vippone e le Incorvaia è ufficialmente finita?