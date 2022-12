Donnamaria piange per Antonella, lei ride: “Perché sei felice se mi vedi stare male?”

Edoardo Donnamaria ha lasciato Antonella Fiordelisi un paio di giorni fa, ma purtroppo sta ancora molto male per lei.

Dopo la puntata si è isolato e la Fiordelisi è andata a cercarlo: “Al di là di tutto non voglio vederti stare così. Perché ti stai isolando adesso? Lo farai dopo, non ora, non l’hai mai fatto in questi giorni quando stavi sempre con i tuoi amici e le tue amiche“. Edoardo ha provato ad allontanarla e così Antonella è tornata in modalità attacco: “Mi sento mancata di rispetto, i video parlano, ma questo non toglie il sentimento che provo per te. Qual è il sentimento? Non lo so. Vieni, bevici su. Magari un giorno chiariremo“.

La gieffina ha poi aggiunto: “Ovviamente io non tornerò a essere quella di prima. Tu con me hai fatto l’orgoglioso, con me non ti sei comportato bene ed hai fatto lo stupido con quella persona [Oriana, ndr]. Io non ho mai abbracciato Antonino. L’ho fatto solo durante l’imitazione“. E ancora: “Io voglio stare sola ora perché sono delusa e ferita, mi hai ferito. E sono orgogliosa. Io e Antonino siamo amici, tu e Oriana no. Io non tornerò mai con te perché mi sento mancare di rispetto“.

Edoardo piange per Antonella: “Perché ridi, sei felice di vedermi stare male per te?”

Donnamaria con le lacrime agli occhi ha risposto:

“Secondo te perché mi sto isolando? Non sto bene. Mi puoi dire qual è il sentimento che provi per me? Perché sei così sorridente, perché mi vedi stare male? Stai fuori di testa, ti devi far controllare, ti devo portare dal mio psicologo. Ah, non sei mai andata dallo psicologo? Eh si vede! Una così non l’ho mai conosciuta in vita mia”.

Poco dopo, purtroppo, si è addolcito ed è ricaduto nella ragnatela della vippona.

“In questi giorni sono stato malissimo, non sono mai stato così male qua dentro come gli ultimi tre giorni. Io qua dentro senza di te non riesco a starci, anche se fuori spero di sì. Ogni cosa che devo fare qua dentro se io non sto bene con te mi sembra impossibile”.

Un amore tossico.