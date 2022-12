Donnamaria litiga con Antonino e Antonella: “Andatevene a quel paese”

In questi due mesi e mezzo di GF Vip Edoardo Donnamaria ha dimostrato di avere molta pazienza, ma evidentemente ieri era arrivato al limite, visto che ha sbroccato con Antonino Spinalbese e anche con Antonella Fiordelisi. Ieri pomeriggio il volto di Forum ha scoperto che Antonino in realtà non si ritiene un suo amico, ma che mantiene un rapporto civile con lui solo per fare ‘un favore’ ad Antonella.

“Mi hai appena fatto capire che da parte tua non c’è nessun interesse ad avere un rapporto di confidenza con me. Mi hai detto che lo fai solo per far contenta Antonella che è tua amica. Io insicuro? Intanto di prendermi dell’insicuro da uno che a mia volta reputo insicuro, visto che passi le giornate allo specchio e a metterti le creme, non mi va. Poi usi questa cosa dell’insicuro non in maniera costruttiva, ma distruttiva per darmi fastidio. Non trovo il tuo atteggiamento né educato, né accettabile. E se avessi delle insicurezze che te frega? Io non sono invidioso di te e non avevo problemi con te. Visto che adesso ho capito che da parte tua c’era una sorta di amicizia solo per Antonella bene così. Basta fratè”.

E di questa discussione Donnamaria ha parlato anche con Daniele Dal Moro: “Ma per me può andare a quel paese adesso. Mi ha detto che era carino con me solo per far contenta Antonella. Detto questo da oggi non voglio più averci nulla a che fare. Una persona che mi dice che sono scemo a non essermi accorto che lui mi stava vicino solo per la mia fidanzata… Non ci voglio avere nulla a che fare, grazie e arrivederci“.

Dopo settimane di tregua, tra Edoardo e Antonino scoppiano nuove scintille! 💥 #GFVIP https://t.co/lY4gRm2ZGa — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 30, 2022

Donnamaria e la lite con Antonella Fiordelisi.

Non solo Spinalbese, Donnamaria è sbottato anche contro la sua fidanzata: “Senti basta con sto Antonino mi avete rotto il C. Poi te stai a parlare di lui tutto il giorno. ‘Antonino di qua, Antonino fa questo, Antonino fa quello, Antonino si comporta meglio di te, Antonino fa bene’. Mi hai rotto proprio i co*****i. Mi hai rotto il ca**o Antonè! E litighi con me e vai appiccicata a lui, mi hai rotto il ca**o p**ca pu***na. Ma andatevene a fare in c***“.

