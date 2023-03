Donnamaria: le prime parole dopo la squalifica dal GFVip

Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per aver alzato i toni durante uno scontro con Antonella Fiordelisi e questa mattina il suo primo pensiero è stato proprio per lei.

In collegamento con RTL 102.5, l’ex assistente di Forum di Barbara Palombelli ha dichiarato: “Ho un pensiero da quando sono uscito dalla Casa: rivedere Antonella. Sento troppo la sua mancanza, è una cosa che non succede nella vita normale, ve lo giuro. Mi sa che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare lì sotto casa con il megafono. Vederla piangere per me, quando sono andato via, mi ha fatto star male“.

E ancora: “Mi sento frastornato. Ho dormito 3 ore. Avevo promesso a tutti di non toccare il telefono. Ma l’ho preso subito in mano e ho fatto una telefonata a mia madre. Questa è la prima cosa che ho voluto fare. Poi ho riabbracciato il cane. Ieri sera sono stato con i miei genitori ed ho fatto una lunga chiacchierata anche con mio fratello“.

E mentre lui fuori riprende contatto con la realtà (deve ancora scoprire cosa ha detto Gianluca Benincasa in merito ad Antonella Fiordelisi nel corso di questi mesi), la sua fidanzata regala clip così:

Edoardo Donnamaria, perché è stato squalificato

Il tutto è successo durante il pomeriggio di mercoledì, era in cucina e stava preparando un panino. Antonella glielo ha chiesto e lui le ha risposto male: “Mi hai rotto le p***e, ora te lo faccio, non mi rompere i c***i p***a p***a”. Quando le ha portato il panino lei si è lamentata che non era di suo gradimento e Donnamaria glielo ha strappato via dalle mani.