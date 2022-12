Donnamaria ha una crush per una cantante di Sanremo 2023: “Le ho scritto su IG ma non mi ha risposto”

Edoardo Donnamaria ha una crush per una cantante che a febbraio vedremo sul palco del Festival di Sanremo.

Il suo nome lo aveva fatto in tempi non sospetti ad Antonella Fiordelisi senza il microfono, ma grazie all’ennesima discussione fra i due (ma va?), il suo nome è stato tirato in ballo. Si tratta di Mara Sattei, al secolo Sara Mattei.

Il fatto è successo ieri. Quando in giardino qualcuno ha parlato di Mara Sattei, Antonella Fiordelisi si è spazientita e per questo motivo Edoardo Donnamaria le ha risposto a tono.

“Ma io posso discutere di queste ca**ate? Ma io posso discutere a trent’anni per queste str**te? Ma seriamente? Ma mollami. Cerca di stare più rilassata! Stai qui a dire che ti scrivono Alan, Neymar, quell’altro… Io ti prendo in giro per questa cosa e tu mi dici che io vorrei che mi scrivesse Mara Sattei, ma per favore”.

Donnamaria: “Ho scritto a Mara Sattei su Instagram, ma non mi ha risposto”

Per poi aggiungere una scottante verità: “Le ho scritto su Instagram, neanche mi ha risposto!“. A questo punto voglio sapere cosa ha scritto Donnamaria alla Sattei su IG!

Nel dubbio, occhi puntati su Mara Sattei che fra meno di due mesi debutterà sul palco del Festival di Sanremo con il brano Duemilaminuti.