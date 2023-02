Donnamaria fa una rivelazione su un “problema intimo” di Spinalbese

Da quando è entrata nella casa del GF Vip Antonella Fiordelisi non ha mai nascosto la sua attrazione per Antonino Spinalbese, con cui ha anche giocato/flirtato durante i primi litigi con Edoardo Donnamaria (per infastidirlo). Per tutti questi motivi il volto di Forum è gelosissimo e non sopporta il coinquilino. Oggi pomeriggio durante l’ennesima ramanzina alla sua fidanzata, Donnamaria ha fatto una strana rivelazione sull’ex di Belen Rodriguez, che pare prende delle pasticche per un problemino molto particolare.

“Tu hai determinati atteggiamenti e certe cose che fai a un certo punto a me non stanno più bene. Senti ma che ti devo dire? Io non dico che tu non devi ballare o scatenarti. Però quando ti metti così, ti pieghi, sul tavolo con la gonna che sale… hai tutto di fuori. E così dico ‘a me sta roba non piace’. Ti avevo detto più volte di non far vedere tutto mentre ballavi. Facevi anche delle cose strane sul tavolo e tutti ti guardavano. Mi infastidisce e devo dirtelo.

Come quando ti sei cambiata davanti a lui. Certe cose te le faccio notare ma non cambia nulla. Perché è come se tu non capissi il mio disagio. Tu pensi ‘ma questo qui che cavolo vuole?’. Ti stai cambiando in camera accanto ad uno che si piglia le pasticche per farsi sgonfiare le p***e perché ha le p***e gonfissime. Parlo di Antonino e lo sai! Sì prende una roba per il testosterone non so nemmeno bene cos abbia”.