Donnamaria, esplode la lite con Dana: “Pazza, malefica, cretino, cane, ridicolo!”

Ormai è più di una settimana che i concorrenti del GF Vip non smettono mai di litigare, i gieffini continuano a sfamarci a qualsiasi ora del giorno. Ieri in piena notte Dana Saber ha iniziato a stuzzicare Edoardo Donnamaria chiamandolo ‘cane di Loriana’ e – giustamente – lui dopo aver sopportato le prime frecciatine e insulti ha sbroccato.

Questa è pazza completa! Per giustificare una nomination ha detto che una ragazza qui dentro fa la pipì acida. Ride come una cretina mentre tu stai male, sta godendo, ride perché è pazza. – ha continuato Donnamaria – Dana è fori de testa, Anto ti prego apri gli occhi. Dana vergognati dici solo cose senza senso e cattiverie random. E continui a ridere mentre parli di cose che fanno soffrire Antonella. E smettila di parlare in arabo ‘shakif’? Nel dubbio ‘shakif’ è tu zia!”

“Mi hai dato del cane due volte prima. Te non stai bene, hai il cervello in pappa. Ridi come una cretina sei una pazza. Meglio essere un cane e avere però il cervello funzionante. Ragazzi è arrivato il premio Nobel. Ridi quando vedi Antonella che racconta cose che la fanno stare male, ma che ca**o ridi?! Sei pure cattiva oltre che matta. Sei perfida, Antonella questa è cattiva dentro ma svegliati!

“Ti ho dato del cane di Oriana! Certo ho fatto bene a dartelo. Fai ridere, hai il cervello? Sei uno scienziato della casa. Io ridevo di altro di te cane e non di Antonella non che non sta bene. Bla, bla, bla, scienziato trasformato in cane di Oriana.

Edoardo Donnamaria tu sei un cane, è un dato di fatto. Ipocrita, sei piccolo e scienziato non lo sei, non fare il fenomeno con me abbassati. Stai qui dentro perché non puoi fare altro! Io sono qui ma posso anche andare via se voglio. Tu hai dato della tr**a alla tua ragazza. Fammi capire i discorsi da scienziato che fai. Oltre a infilarti e toccare Oriana cosa fai? Sei patetico (offese in arabo). Cane, ridicolo, cretino e patetico, questo sei”.