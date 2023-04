Donnamaria e Tavassi sono rimasti amici dopo il GF? Spunta una foto

Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi sono rimasti amici dopo il Grande Fratello Vip?

I due al momento si seguono tutt’ora su Instagram e questo è un grande passo, dato che WomanMary è famoso per l’unfollow vendicativo (come dimenticare la rimozione dai seguiti di Micol Incorvaia, notizia sbandierata alla diretta interessata da Antonella Fiordelisi durante un confronto con la ragazza). “Devi sapere che una volta uscito Edo ha levato il segui a te e a tua sorella gne gne“.

Oggi Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno pure partecipato alla festa degli Incorvassi organizzata dalle loro sorelle, Guendalina e Clizia, ma di Edoardo Donnamaria nessuna traccia.

L’unica prova di un loro incontro risale a lunedì sera quando, al termine della diretta, ad Edoardo Donnamaria è stato concesso l’ingresso nello studio per incontrare i suoi ex compagni d’avventura e la sua fidanzata. Proprio in questa occasione è stata scattata una foto dei due Edoardi insieme ad un ragazzo.

Donnamaria e Tavassi hanno fatto pace? Antonella: “Non vogliamo amici così”

I due avranno fatto pace?

“Ci sono persone che lo fanno di continuo [di parlare male di loro, ndr]. E noi no, non vogliamo avere amici che ci mancano rispetto in questo modo” – aveva detto Antonella Fiordelisi – “Tipo chi? Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi che ora sta un po’ esagerando ed Edoardo c’è un po’ rimasto male, devo dire la verità”.

Si saranno chiariti? Avranno seppellito le incomprensioni?