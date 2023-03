Donnamaria e Tavassi, amicizia finita? Antonella: “Non vogliamo amici così”

Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip è stato un grande amico degli spartani. Da Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi passando per Micol Incorvaia (definita da lui la persona che più di tutti nella sua vita gli è stata accanto in un momento di difficoltà) fino a Nicole Murgia a cui ha toccato pure una protesti da quanto erano amiconi. Eppure – da quando è uscito – le cose sono cambiate.

A Nicole Murgia non ha mai risposto ai messaggi perché glielo aveva promesso ad Antonella Fiordelisi mentre a Micol Incorvaia ha rimosso il follow su Instagram. E con Edoardo Tavassi?

“Paolo Ciavarro è un amico di Edoardo, vero, sincero, che gli vuole tanto bene. Non ha mai rilasciato interviste negative nei nostri confronti, non ha mai parlato male della coppia. Ci sono persone che lo fanno di continuo. E noi no, non vogliamo avere amici che ci mancano rispetto in questo modo. Tipo chi? Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi che ora sta un po’ esagerando ed Edoardo c’è un po’ rimasto male, devo dire la verità. Edoardo [Donnamaria, ndr] vuole tanto bene a Tavassi e vedere che lui stanotte ha detto: “Perché ad Edoardo conviene stare con Antonella” non è stato carino, quindi devo iniziare a pensare che loro pensano solo al gioco, non all’amicizia o all’amore”.

Donnamaria prenderà un caffè con Antonino?

“Ad Antonino gli voglio tanto bene come persona ma per rispetto a Edoardo non credo che ad oggi ci sarà modo di vederlo, ma se Edoardo avrà voglia usciremo insieme tutti e tre a prendere un caffè”.

Ovviamente solo con Spinalbese, gli altri “non li vorrei vedere nemmeno per un caffè”.

“Per me era un gioco fino a un certo punto. Le antipatie, le simpatie sono vere, non si inventano. Per me certe persone non hanno l’umanità e la sensibilità. Come quando sono stata male per Edoardo e litigavamo io vedevo proprio che loro godevano nel vedermi stare male quindi io persone così non le vorrei avere mai come amici. Poi Edoardo forse è un po’ diverso da me in questo perché si fida più degli amici”.

Il caso Murgia.

E su Nicole Murgia, Antonella Fiordelisi ha confermato la versione di Edoardo Donnamaria.