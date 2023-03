Donnamaria e la sua reazione all’eliminazione di Antonella al GF Vip

Dopo essere stata la preferita dal pubblico per mesi, i consensi di Antonella Fiordelisi sono calati, tanto che per due volte ha perso il televoto con in palio la finale. Dopo aver visto la gieffina in crisi i suoi genitori hanno chiesto ai fan di non votarla e così hanno fatto. La Fiordelisi infatti è stata eliminata e Edoardo Donnamaria ha subito commentato sul suo account instagram: “Sia chiara una cosa: Antonella è uscita per scelta del suo stesso fandom. Il principale motivo è stato il suo malessere emotivo. Per me hai vinto tu“.

I fan Donnalisi a quanto pare hanno ascoltato i genitori di Antonella e non la loro beniamina, che invece avrebbe continuato volentieri il suo percorso al GF Vip.

Donnamaria raggiunge Antonella Fiordelisi al GF Vip.

Appena arrivata in studio Antonella ha chiesto ad Alfonso di Edoardo: “Ho capito un a cosa, che non devo più lasciare il mio profilo Instagram ai miei genitori. Mai più il mio profilo Instagram alla mamma. Non ho ancora sentito Edo, dov’è?”. Signorini ha rivelato all’ex vippona che Donnamaria l’avrebbe raggiunta presto: “Mi dicono che sta arrivando qui a Cinecittà“.

La settimana scorsa il volto di Forum ha anche inviato un videomessaggio molto dolce alla sua fidanzata: “Ciao Piccola mia del mio cuore. Faccio questo video per te, perché so quanto stai giù, ti ho visto e ti seguo ogni giorno. Tanti auguri di compleanno. Te li faccio anche perché so bene quanto ci tieni tu alle feste. Facendo una breve analisi del nostro percorso al GF Vip posso dire che siamo stati capaci di rovinarle tutte. Ma noi siamo stati tanto passionali e bravissimi però a fare pace. Mi manca svegliarmi la mattina con te accanto. Non so se mi manca di più svegliarmi con te accanto o addormentarmi con me accanto. Ti amo tanto e a presto“.