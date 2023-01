Donnamaria è fluido e attratto da Alberto? La migliore amica di Edoardo svela la verità

Appena entrato nella casa del GF Vip Edoardo Donnamaria ha subito legato con Alberto De Pisis e i due si sono scambiati coccole, grattini, bacetti e massaggi approfonditi. Durante un momento di confidenze il volto di Forum ha anche confessato all’amico di essere un po’ fluido: “Mio fratello, no,non quello gay che sta a New York, l’altro, lui è etero al massimo, non come me. Io sono molto più fluido. Sì diciamo che io sono fluid“.

A fare chiarezza sulla presunta fluidità di Donnamaria c’ha pensato la sua migliore amica, Carolina Russi Marconi, a Casa Pipol: “Se lui cederà con de Pisis. Ho visto che ha parlato di fluidità. Ma secondo me parlare di fluidità è inappropriato. Secondo me, conoscendo bene lui, è uno che si dà i bacetti con gli amici. Lui penso l’abbia detto non per moda o per cercare attenzioni, ma per il rispetto che nutre lui per gli altri e tutti gli orientamenti. Il suo senso è che è affettuoso con tutti. Non era fluidità sulle sue preferenze“.

Donnamaria e Fiordelisi, l’opinione dell’amica di Edoardo.