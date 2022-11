Donnamaria e Fiordelisi sotto le coperte, il video fa il giro del web

Serata infuocata al Grande Fratello Vip, ieri notte Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si sono messi sotto le coperte e subito dopo Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno seguito il loro esempio. E tutto questo è accaduto nella stessa camera in cui c’era anche Alberto De Pisis, a letto, da solo. A differenza dell’ex di Belen e della bella spagnola (di cui abbiamo sentito l’audio perfettamente), i Donnalisi sono stati inquadrati per pochi secondi e da lontano, quindi sotto il piumone avrebbero potuto anche raccontarsi una favola. In ogni caso le due coppie hanno fornito tonnellate di materiale per la prossima puntata del Grande Fratello Vip, che tra gieffini positivi al Covid e coperte sarà un mix fra Hunger Games e Cinquanta Sfumature di Grigio. Alfonso Signorini può già festeggiare, 22% assicurato (anche senza i fratelli Rodriguez).



#gfvip antonella Edoardo ✊🏻✊🏻

Antonino e Oriana subito poco dopo 🤣 pic.twitter.com/yAwB6s30Nf — trash (@trash02035298) November 17, 2022

Cioè i #donnalisi qui stanno a giocare a carte sotto le coperte? Non ci posso credere. Ma poi con quel coso li 🥴 #gfvip pic.twitter.com/6o5HuUhPtY — (@neothehackerV2) November 17, 2022

I nostri #donnalisi scatenati sotto a quelle coperte 🔥🔥🔥🔥🔥.. la regia ha staccato subito 😂 — matteo (@matteo27750905) November 17, 2022

Donnamaria e le insicurezze di Antonella Fiordelisi.

Nonostante Edoardo sia praticamente l’ombra di Antonella, lei ha confidato ad Oriana di essere insicura e di volerlo più vicino: “Mi faccio mille paranoie forse. Lui è fuori a giocare con quella. Hai capito con chi vero? Vabbè io mi fido di Edoardo, altrimenti non stava così. Forse io quando sono presa da una persona e sono innamorata, mi manca sempre. Mi affeziono troppo. Se io vado a dormire io vorrei che lui dicesse ‘ok vengo anche io a letto fino a che non ti addormenti’. Invece non è venuto e sta giocando con quella. Lo so che lui mi vuole bene, però vorrei stare sempre con lui. Speravo mi dicesse ‘vengo a darti almeno la buona notte’. L’amore è una cosa che ti fa pensare troppo. Poi i sentimenti ti fanno cambiare umore da un momento all’altro. Questa cosa a dire il vero mi scombussola un po’. Detto questo io sono felicissima di stare qui dentro con lui, però ho spesso queste paranoie“.