Donnamaria difende Antonella contro Attilio: “Non puoi dirle ragazzetta di Instagram”

I molteplici anni che Edoardo Donnamaria ha passato a Forum gli sono serviti come praticantato, dato che ora al Grande Fratello Vip si è trasformato nel difensore d’ufficio di Antonella Fiordelisi.

L’anta dell’armadio gate continua infatti a tenere banco nelle dinamiche della Casa e questa volta è stato proprio l’Avv. Donnamaria a dire la sua contro Attilio Romita, colpevole di aver chiamato Antonella Fiordelisi “ragazzetta di Instagram”.

“Stai attento alle percezioni che le persone al di fuori hanno di te. Non puoi etichettare Antonella come “la ragazzetta di Instagram”. Sto difendendo un principio perché qua stanno dicendo che le persone che hanno successo possono parlare e le altre no”.

Il pensiero di Romita non è però mutato e – rivolgendosi proprio ad Antonella Fiordelisi – ha detto:

“Daniele non si merita da una ragazza, né da nessuno, di essere maltrattato perché è un bravo ragazzo. A me dà fastidio il modo con cui hai affrontato il tema dell’anta dell’armadio. Lo hai fatto da capopopolo, ma non hai alcuna autorità. Voi due, tu ed Edoardo, vi siete comportati come dei selvaggi”.