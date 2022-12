Donnamaria dà della capra ad Antonella che scoppia a piangere: esplode la litigata

L’amore non è bello se non è litigarello e a quando pare Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno preso alla lettera questo proverbio. Ieri pomeriggio i Donnalisi hanno avuto l’ennesima litigata, la gieffina (che lunedì sera aveva minacciato di lasciare il fidanzato) infatti è sbottata e si è messa a piangere dopo che il fidanzato le ha dato della capra perché non conosceva una canzone.

Donnamaria ha cercato di rassicurare la partner: “Ma è ovvio che ero ironico. Siamo tutti delle capre, perché tutti ignoriamo cose che dovremmo sapere. però poi c’è chi è un caprone e chi è una capretta“.

Antonella però non ha voluto sentire ragioni: “Non è carino che tu dica a qualcuno che è una capra. L’hai detto pure a me perché non sapevo una cosa che tu sapevi. Allora anche io so cose che tu non sai e possiamo parlare di mille cose diverse. Io ho fatto il liceo classico e tu lo scientifico. Non sono termini da usare non è bello. Cresci anche tu che hai 30 anni. Cresci, io sto maturando a 24 anni tu devi crescere“.

Per fortuna Edoardo non ha fatto passi indietro ed ha mantenuto la sua posizione: “Vedi che con te non si può parlare di nulla?! Non posso dire un ca**o. Ho detto che non dovevamo offenderci e tu che fai? Ti offendi alla prima cosa che dico. Fai due cog***i mamma mia che pa**e. Non ti si può die nulla basta“.

Donnamaria: “Non ti si può dire nulla hai rotto”.

Dopo aver litigato, Edoardo Donnamaria ha rimproverato Antonella dicendole che parla troppo delle loro discussioni con gli altri coinquilini: “Devi parlare meno con gli altri! Ragazzi se le dico questo c’è un motivo. Pensa troppo poco e parla troppo dopo le nostre litigate. E parlando quando è arrabbiata tende a dire cose sbagliate. Io invece parlo anche troppo poco. Se ogni volta che litiga racconta tutto a tutti. Poi ascolta i consigli negativi e si fa pensieri sbagliati. Dopo aver discusso dovrebbe prendersi 5 minuti a rifletter e invece va da tutti a sfogarsi. Ma lo anche con il primo che passa. Non dico solo adesso, lo fa sempre ogni giorno“.

Quanti giorni dureranno fuori dalla casa? Io dico al massimo…