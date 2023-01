Donnalisi, ennesima discussione: “Ti rendi conto di quello che mi hai detto, che schifo mi fai”

La situazione fra i Donnalisi è tragica (anzi, tragicomica), ma per la prima volta i due stanno mantenendo la rottura da ben tre giorni: non era mai successo prima.

La storia è un deja-vu: i due passano una giornata tranquilla, la sera Antonella scopre che Edoardo è dispiaciuto di aver nominato Oriana e impazzisce. Urla, l’offende (dandogli del cane) e va a dormire in salotto. Il giorno dopo la situazione non migliora: Donnamaria mantiene il punto e accusa la fidanzata di essersi arrabbiata solo perché non sopporta il fatto che lui sia amico della Marzoli. Lei nega, sbraita che non lo riconosce più e che avrebbe voluto abbandonare il gioco.

Anche il giorno dopo Edoardo mantiene le distanze da Antonella che passa al colpo di scena accusandolo di averle alzato le mani addosso.

“Se lei per passare come vittima in questo gioco mi accusa di metterle le mani addosso allora è una cosa gravissima. Singhiozzava e ripeteva che le avevo messo le mani addosso. Lei è disposta ad affossarmi per passare da vittima. Scusatemi per questo sfogo. Però io non voglio avere a che fare con una donna così. Io la denuncio se lunedì in puntata dice che le ho messo le mani addosso”.

Donnalisi, Edoardo contro Antonella: “Sei finta!”

In merito a questo sistematico vittimismo, Edoardo sconvolge anche i fan dei Donnalisi rivelando di far l’amore con lei tutte le sere e che più volte lei ha finto di piangere durante le discussioni, pur di farsi dire poverina.

Il giorno dopo lei ha provato a tastare il terreno, ma lui le ha dato di nuovo della finta. “Ma ti rendi conto di quello che mi hai detto adesso?” – ha sbottato lei – “Che schifo che mi fai, che schifo! Ma guarda come sei diventato? Ma ti rendi conto delle cose che mi dici? Che sono finta? Ma ti rendi conto delle cose che dici!”.

Poco dopo è corsa in cucina piangendo coprendosi il volto con le mani. Ma quando le ha tolte l’amara sorpresa: le lacrime non erano pervenute.

Lei è totalmente irreale, sono genuinamente un suo fan: è ipnotica.