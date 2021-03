Una donna di 41 anni ha ucciso sua figlia, una bimba di 2, la scorsa notte, a Cisliano, nel Milanese. Lo hanno riferito i soccorritori del 118 che sono intervenuti sul posto, un’abitazione in via Mameli poco dopo l’una di notte, insieme ai carabinieri di Abbiategrasso. La donna, Patrizia C., avrebbe chiamato il compagno, padre della bambina, da cui si stava separando, dicendogli: “Nostra figlia non esiste più”. E’ stato l’uomo a chiamare i soccorsi.

I militari sono entrati da una finestra perché la porta di casa era chiusa dall’interno e hanno trovato il corpo senza vita della piccola, che sarebbe deceduta in casa e che dalle prime informazioni non avrebbe segni di violenza sul corpo. Sul posto la madre, trovata con delle ferite da taglio sul braccio, probabilmente segni di autolesionismo, ma non gravi. E’ stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Magenta (Milano) ed è piantonata dai carabinieri. Sul posto anche il pm della procura di Pavia Roberto Vincenzo Oreste Valli e il medico legale.

Da quanto si è saputo la donna aveva altri due figli, nati da un precedente matrimonio e affidati al padre.