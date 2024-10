Donna trovata morta in un campo a Foiano della Chiana, indagini in corso per omicidio

Letizia Girolami, una psicoterapeuta di 72 anni, è stata trovata morta in un campo vicino alla sua abitazione nel comune di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Il corpo presentava segni di violenza, in particolare una grave ferita alla testa che ha fatto ipotizzare un omicidio. La donna non era tornata a casa la sera del 5 ottobre, e suo marito, 72enne e di origini canadesi, ha denunciato la sua scomparsa alla figlia che vive in Spagna.

Le ricerche sono iniziate rapidamente dopo la segnalazione e, prima di mezzanotte, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo di Letizia nei pressi di un casolare di proprietà della coppia, che include anche alcuni annessi agricoli con animali. Si segnalano fin da subito le anomalie rispetto a una morte naturale, e le indagini ad opera dei carabinieri si sono concentrate sull’ipotesi di omicidio. Dalle prime analisi non sono emersi segni di un’arma da fuoco o di oggetti contundenti nelle vicinanze, il che complicherà ulteriormente le indagini.

È un caso che ha suscitato grande allarme e interesse mediatico, non solo per l’età della vittima ma anche per il contesto di violenza che ha portato alla sua morte. Letizia, moglie e madre, con una carriera come psicoterapeuta, rappresenta una perdita significativa per la comunità in cui viveva. L’attuale assenza di indizi chiari sul perpetratore sta spingendo gli inquirenti a esaminare attentamente eventuali moventi e a interrogarne le conoscenze e le relazioni personali.

La famiglia, distrutta dal dolore, attende risposte riguardo all’accaduto e il conforto che possa provenire da una risoluzione del caso. Le indagini continuano con la speranza di fare luce su questa tragica vicenda e catturare l’autore di un delitto tanto brutale e incomprensibile. La comunità locale è in lutto per la tragica scomparsa di Letizia, una professionista rispettata e una persona benvoluta da tutti.