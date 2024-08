Donna trova 7 cuccioli abbandonati al loro destino in una scatola

Il salvataggio da parte di una donna di sette cuccioli di cane abbandonati in una scatola: il video dei piccoli quattro zampe spopola sui social network.

Tutti i giorni purtroppo si verificano episodi disumani a danno di poveri cani e gatti. Quotidianamente, infatti, giungono notizie che riguardano l’abbandono e il maltrattamento degli animali. Pochi giorni fa, ad esempio, negli Stati Uniti sette cuccioli di cane sono stati lasciati in strada all’interno di una scatola di cartone, come se fossero stati dei rifiuti incivilmente gettati via. A trovarli in quelle condizioni è stata una donna, che ha raccontato quanto accaduto sui propri canali social.

Spopola su TikTok il video dei sette cuccioli di Golden Retriever adottati da una donna

Il filmato è stato condiviso lo scorso 21 agosto dalla donna che ha soccorso i cuccioli, sul proprio profilo TikTok PuddleZCraig (all’account social @puddlezcraig).

Le immagini condivise su TikTok mostrano sette adorabili cuccioli di razza Golden Retriever di poche settimane di vita. La donna racconta di essersi recata presso un rifugio per animali per portare un cucciolo di gatto trovato in strada. Il centro era però chiuso e fuori dalla porta era stato lasciato uno scatolone di carta. Attirata dai rumori che provenivano dalla scatola, la donna ha guardato all’interno del contenitore e ha scoperto i sette cagnolini.

Decisa a salvarli, ha riportato a casa sia i cuccioli di cane sia il gattino. Secondo quanto raccontato su TikTok, nel recarsi il giorno dopo al rifugio la donna avrebbe appreso la mancanza di spazio per ospitare i piccoli quattro zampe.

Prendersi cura di cagnolini di pochi giorni rimasti senza madre però non è affatto un compito semplice: i piccoli hanno bisogno di bere tanto latte più volte al giorno, di stare al caldo e di riposare per molte ore.

Secondo i filmati condivisi in questi giorni su TikTok, la donna si sta prendendo cura dei sette fratellini e del piccolo felino.

@puddlezcraigUmmmmm. Omg??!?? Literally, help? I need to buy stuff for the puppies. What do i get for these puppies??!?!! GoFundMe Lincoln bio♬ original sound – puddlezcraig

@puddlezcraig Y’all, I can’t thank you enough for the outpouring of love! 🥰 These little ones have been keeping me busy, but your support has been amazing. The GFM is almost there, and every bit helps us reach our goal! 🙌 I added some goodies to the wishlist for our kitten friend, too. Thank you for being part of this journey! 💖 #757 #puppies #goldenretriever #animalrescue #dmv #demure @Jools Lebron ♬ Please Please Please – Sabrina Carpenter

Il gattino mostrato nei video è un micetto dal manto grigio tigrato. I piccoli quattro zampe salvati dalla donna sono, invece, cagnolini di razza Golden Retriever.

Tra le razze canine più adatte alla convivenza in famiglia si possono annoverare proprio i Golden Retriever. Dal temperamento calmo e docile per natura, questi cani si distinguono per la loro intelligenza, dolcezza e per il loro entusiasmo che mettono in ogni attività che intraprendono. Pazienti e sempre disponibili a giocare con i bambini, i Golden Retriever sono molto amati anche per il loro aspetto elegante, come dimostrano i video dei sette cuccioli che in questi giorni sono diventati protagonisti di TikTok. (di Elisabetta Guglielmi)