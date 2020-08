Una donna di 39 anni, residente a Crema (Cremona) è scomparsa da oltre 48 ore e la sua auto è stata trovata bruciata. Proprio le fiamme della vettura, ancora da capire se causate da un guasto o volontariamente data alle fiamme, ha fatto scattare l’allarme sull’assenza della donna, separata e madre di un ragazzo adolescente. Nelle ricerche sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco e uomini della Protezione civile. Nella notte di Ferragosto, alcuni abitanti di Vergonzana, una frazione di Crema, hanno chiamato i vigili del fuoco per l’auto in fiamme. Una volta risaliti alla proprietaria è emerso che non era raggiungibile e ieri, alcuni parenti hanno riferito che da sabato non avevano più sue notizie. La mattina, la donna ha portato il figlio da alcuni amici per una gita in piscina, assicurando che li avrebbe raggiunti a mezzogiorno, ma da allora non ha più dato notizie. Sul sedile posteriore dell’auto è stato trovato un cane carbonizzato che non sembra essere della 39enne scomparsa. I carabinieri non escludono nessuna ipotesi.

