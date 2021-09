L’istruzione e il conferimento di poteri alle donne nel mondo non possono che condurre a una vita più altruista, tollerante, giusta e pacifica per tutti. (Aung San Suu Kyi, Premio nobel per la pace)



Molti interventi effettuati durante il mio assessorato a Roma sono stati guidati da una parola importante: inclusione! Inclusione intesa in tutti i sensi e declinata spesso in ottica di genere. Di seguito alcuni interventi attuati in tal senso che spero possano essere mantenuti e migliorati anche dalla nuova giunta e che saranno adottati anche da altre amministrazioni!

#Postoccupato. Il primo atto in ottica di pari opportunità è stata la Memoria di Giunta del 25 Novembre 2016 (giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) che prevede l’adesione alla campagna “Posto occupato” contro la violenza sulle donne, collocando nella Sala delle Bandiere, presso Palazzo Senatorio, in occasione delle sedute della Giunta Capitolina, una sedia vuota a simboleggiare le donne vittime di violenza. Analoga sedia vuota viene collocata, in occasione di ogni convegno che si tiene nella Sala della Protomoteca di Palazzo Senatorio.

#ScegliamoDiContare. Un convegno (tenuto nella settimana in cui ricorre la Giornata internazionale della donna cui hanno partecipato più di 100 studentesse e studenti delle scuole superiori di Roma), organizzato con “Rosa Digitale” in cui numerose relatrici con carriere tipicamente STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) si sono confrontate con le ragazze e i ragazzi presenti sul tema delle pari opportunità declinato anche nel campo delle scienze.

Chi.A.R.A., Chi ti Ama ti Rispetta. È un progetto di “sensibilizzazione sul tema della violenza maschile sulle donne, rivolto a studenti di istituti d’istruzione superiore del territorio romano. La fase sperimentale ha visto il coinvolgimento di due istituti nei mesi di marzo e aprile del 2019, quattro ‘gruppi classe’, in totale 85 tra ragazze e ragazzi del terzo e quarto superiore, con riscontri molto positivi, per effetto soprattutto del punto forza del progetto, la partecipazione dei testimoni diretti. Tre le giornate in aula: informazione sul fenomeno, sui dati statistici, sui tipi di violenze (psicologica, fisica, economica, sessuale e stalking), sui tipi di servizi offerti sul territorio, sulla rete antiviolenza cittadina; di testimonianza diretta, per l’esperienza vissuta e raccontata; di educazione emotiva, gestione delle relazioni affettive, di dinamiche di linguaggio e dei comportamenti anche sui social.

Diversi i soggetti coinvolti: polizia municipale, medici della ASL e consultori, una psicologa e volontaria di uno sportello antiviolenza, familiari di donne vittime di violenza, donne che sono riuscite a uscire dalla spirale della violenza, un’operatrice alla relazione d’aiuto e filosofo/scrittore.”

Lavoro Agile. Sviluppare le modalità di lavoro agile significa riorganizzare le modalità di lavoro, ma anche puntare ad affrontare il tema della mobilità riducendo la necessità degli spostamenti, in una logica di città sempre più sostenibile.

Roma Capitale, in rete con la Città Metropolitana e altri sette comuni ricadenti nel territorio dell’hinterland metropolitano, ha aderito all’iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, presentando un progetto di co-working classificatosi tra le quindici P.A. pilota che hanno sperimentato percorsi di “lavoro agile”.

Come ha dimostrato l’emergenza pandemica, dove c’è lavoro agile o telelavoro si produce di più, con maggiore “benessere organizzativo” e con una serie di conseguenze positive: meno traffico in città, meno CO2 nell’aria, meno assenze dal lavoro, migliore qualità della vita in virtù del risparmio di tempo e del minor stress nel tragitto casa-lavoro.

Un piccolo aneddoto. Le tecnologie sono mature per le video conferenze e per le giunte (e i consigli) online e lo erano anche qualche anno fa quando, dopo aver avuto l’autorizzazione della Sindaca, ho presentato agli uffici il progetto per permettere la partecipazione in remoto di uno o al massimo due Assessori. L’ho proposto perché in Giunta, per poter deliberare, occorre che le presenze raggiungano il numero legale, ma purtroppo spesso succedeva che qualche collega aveva difficoltà a partecipare o arrivava in ritardo, per cui ho chiesto e ottenuto dalla Sindaca l’autorizzazione a predisporre gli strumenti tecnologici necessari. La prima risposta degli uffici è stata “non si può perché non c’è un regolamento” e alla mia risposta “facciamolo” mi hanno detto che ci voleva tempo… ma la cosa più divertente è stata l’obiezione che, in remoto, non avrei potuto dimostrare che davanti a me non ci fosse qualcuno che mi minacciava obbligandomi a votare a favore o contro una certa delibera. Alla mia obiezione “nessuno vi garantisce neppure che prima di entrare in Giunta qualcuno mi abbia telefonato dicendo di avere rapito mio figlio obbligandomi quindi a votare in un certo modo” non hanno saputo rispondere. Questa è una delle cose che ho pensato con grande rammarico quando è scoppiata la pandemia: se avessi insistito le soluzioni sarebbero state pronte (magari con licenza open source come dicevamo qui) e gli uffici già formati e i relativi regolamenti emanati.

Adesione alla Campagna ‘indifesa’. Iniziativa organizzata da ‘Terre des Hommes’ che propone interventi e percorsi sul tema della prevenzione quale strumento chiave per arginare il fenomeno della violenza e del maltrattamento dei bambini e delle bambine e che ci porta alla celebrazione annuale della Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze (11 ottobre). Con gli stessi obiettivi abbiamo partecipato al piano nazionale contro il cyberbullismo come rappresentanti ANCI.

ADALab. Organizzazione di attività di sensibilizzazione alle professionalità STEM per le ragazze, tra cui ADALab, giornata organizzata con Codemotion su competenze digitali (e coding) contro il divario di genere.

#Digifenditi. Manuale di autodifesa digitale. Il penultimo giorno a Roma come assessora sono stata invitata dalla presidente del VII Municipio, Monica Lozzi, all’inaugurazione di una casa rifugio. Le case rifugio sono strutture che forniscono alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro figli minori per supportarli e proteggerli. Sono a indirizzo segreto proprio per evitare che il maltrattante possa ripetere atti violenti. Durante la visita la mia formazione informatica mi ha fatto venire “ansia da geolocalizzazione”. Smartphone, social network, strumenti digitali che mamme e figli utilizzano possono facilmente essere strumento involontario per far capire dove siamo a chi ci cerca, per cui ho promesso alla Presidente che il giorno successivo sarei andata a trovarla per capire insieme come avremmo potuto informare e formare donne e figli per aiutarle/i a un uso consapevole della Rete. Il giorno successivo è terminato il mio lavoro a Roma, ma sono andata ugualmente al VII Municipio e, con alcuni amici abbiamo iniziato a scrivere il “Manuale di autodifesa digitale” che a marzo 2020 (in piena pandemia) abbiamo annunciato nella prima conferenza stampa online italiana.

La prima unione civile di due donne, grazie alla legge 76/2016. Le unioni tra persone dello stesso sesso in Italia sono legali solo dalla primavera 2016 e io ho avuto il grandissimo onore, a settembre 2016, di unire civilmente le prime due donne a Roma.

Concludo con un aneddoto che se non facesse piangere farebbe ridere, ma cogliere questi momenti è importante per educare il mondo ad essere meno sessista.

Durante le celebrazioni di un 25 Novembre (giornata mondiale contro la violenza sulle donne) un relatore esordisce così: “oggi è la giornata mondiale per la violenza”… per? Beh no, si corregge “contro la violenza” ah ecco, ma continua con “delle donne”… “contro la violenza delle donne”, ha detto proprio così, non servono commenti, ma Freud è ancora preoccupato.

Nessuno, di fronte alle donne, è più arrogante, aggressivo e sdegnoso dell’uomo malsicuro della propria virilità. (Simone de Beauvoir)