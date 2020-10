Una donna di 72 anni è stata investita e uccisa questa mattina a Pozzuoli (Napoli), in via Miliscola. La persona alla guida dell’auto è fuggita. La 72enne è morta sul posto, a nulla è valso l’intervento dei sanitari. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.40 all’altezza della rotonda nota come ‘Rotonda Cavani’, dal nome del calciatore uruguaiano che abitava a poca distanza negli anni della sua permanenza a Napoli. Sono in corso indagini dei Carabinieri della compagnia di Pozzuoli per risalire all’identità della persona alla guida, anche utilizzando le immagini registrate dalle telecamere presenti sul posto.

Fonte