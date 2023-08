Donna Imma dice sì al Grande Fratello, ma a una condizione

Nonostante manchino appena 11 giorni all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini sta ancora lavorando al cast e nella casa potrebbe entrare anche un noto cantante. C’è invece un amato personaggio televisivo che si è detto pronto a partecipare al reality, ma da ospite. Donna Imma Polese in un’intervista rilasciata a Superguida Tv ha rivelato che varcherebbe volentieri la famosa porta rossa, ma per restare qualche giorno, magari come cuoca per i concorrenti.

Donna Imma al Grande Fratello di Signorini? “Ci andrei volentieri per alcuni giorni”.

La protagonista de Il Castello delle Cerimonie sarebbe anche pronta a mettersi ai fornelli della casa del Grande Fratello: “Se andrei a cucinare nella casa del Grande Fratello? Si certo mi piacerebbe molto andarci. I tempi sono lunghi come si fa?! Quindi andarci qualche giorno sì lo farei, magari per preparare qualcosa per loro ci andrei. […] Un matrimonio vip che ricordo?L’ultimo che abbiamo fatto eravamo anche testimoni: quello di Francesco Merola, un matrimonio importantissimo, molto numeroso, erano circa settecento persone. È stato doppiamente faticoso perché eravamo testimoni e allo stesso tempo dovevamo gestire la cerimonia, grazie ai nostri collaboratori che sono validissimi è andato tutto alla grande“.

Dello stesso parere della moglie anche Matteo Giordano: “Anche per l’altra rete ammiraglia c’è stato qualche altro programma che ci ha contattato, ma gli impegni sono tanti. Non possiamo stare tanti giorni e tanti mesi a disposizione della televisione. – si legge su Superguida Tv – Un programma televisivo importante ha bisogno di tanto impegno che poi noi non possiamo garantire e ci dispiace, però l’ospitata è una cosa che coiamo fare tranquillamente“.

E chissà che Alfonso Signorini non ci faccia un pensierino. Alla fine anche al Grande Fratello Vip 7 è entrata Tata Carla ed è rimasta solo pochi giorni nelle vesti di governante della casa di Cinecittà.