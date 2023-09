donna fa di tutto per farlo tornare a camminare

E stata una situazione terrificante quella vissuta da un povero cane che abbandonato in strada dalla sua famiglia, mentre era alla ricerca di cibo è stato investito da una macchina restando paralizzato.

Per un cane essere abbandonato in strada dopo aver vissuto amato e coccolato in casa deve essere una situazione orribile, se poi ci si aggiunge che il piccolo mentre era alla ricerca di cibo è stato investito rimanendo paralitico e impossibilitato a ricercarsi del cibo la situazione diventa ancora più agghiacciante.

Salva il cane randagio paralizzato e fa di tutto per farlo tornare a camminare

Il destino del povero cane abbandonato in strada sembrava segnato , dopo l’incidente che lo aveva reso paralitico infatti il povero cagnolino si era rintanato in una stradina e sembrava essersi abbandonato al suo destino.

Una donna di nome Tamara ha però notato il cagnolone mentre passeggiava per le vie della città notando che il cane era fragile e vulnerabile, il cane vedendola e non fidandosi più dell’essere umano aveva cercato di trascinarsi con evidente difficoltà sotto una macchina parcheggiata.

Il povero animale oltre ad essere in stato i shock e manifestando di essere intimorito dall’essere umano e mostrava anche segnali di sfiducia tipico di chi ha sofferto per essere stato abbandonato il cucciolo poi non riusciva in alcun modo a muovere le zampe posteriori facendo comprendere a Tamara di aver avuto un incidente.

La donna non si è però abbattuta e nonostante le condizioni fisiche del cane ha deciso che doveva assolutamente aiutarlo, senza esitare ha trascinato il cane nella sua automobile e trasportato immediatamente il cane alla clinica veterinaria più vicina.

Un veterinario dopo aver visitato il cane ha espresso il suo parere medico affermando ciò che sfortunatamente è stato immediatamente lampante anche alla donna, il cane aveva infatti perso l’uso delle zampe posteriori dopo essere stato vittima di un incidente.

Nonostante la diagnosi poco incoraggiante la donna non si è arresa e ha deciso di far fare un’operazione chirurgica al cane anche se era molto complesso. L’intervento durato ore si è concluso positivamente ma quello che ha fatto si che il cane potesse ritornare a camminare sono state le sedute di fisioterapista dalla quale è emerso che il cane poteva tornare a camminare.

La donna ha seguito con dedizione ogni piccolo passo del povero cagnolino celebrando ogni progresso come una vittoria e facendo si che il cane si fidasse di lei finché il cane ha iniziato a camminare nuovamente.

Dopo l’abbandono e il drammatico incidente questo cagnolone è stato fortunatissimo trovando Tamara una donna che non si è arresa con lui e con amore ha fatto si che potesse tornare a camminare e regalandogli una casa per sempre